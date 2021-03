Elecciones 2021: Se compromete Larrazábal a dar audiencias en Línea Directa

El candidato del PAN a la Gubernatura de Nuevo León explicó que el ciudadano podrá plantear sus quejas y denuncias, además de expresar sus inquietudes sobre los trámites

| 11/03/2021 | ionicons-v5-c 20:21 | - Olivia Martínez |

Monterrey.- El candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Larrazabal, firmó el compromiso notariado número 10 de su campaña electoral, que consiste en que con él como gobernador habrá una Línea Directa al menos una vez al mes para recibir y escuchar en audiencia a los ciudadanos, sin necesidad de que ellos hagan cita.

La Línea Directa tendrá el lema de; "El gobernador te escucha".

El mandatario estatal estará acompañado de sus funcionarios.

Las audiencias serán en día miércoles, en la Explanada de los Héroes, afuera del Palacio de Gobierno.

"La intención es como lo hice en la alcaldía de Monterrey, es Línea Directa, es un miércoles al día, los principales funcionarios operativos de la administración, estaremos al frente de la Macroplaza, recibiendo sin cita a la persona que quiera plantear o escuchar un planteamiento al gobierno del Estado, al gobernador directamente. En todos los recorridos que he hecho, sin excepción de uno, el sentir de la gente es: "Ganan y ya no regresan". No nos vuelven a ver más que en la tele, ese es el comentario de la gente", dijo.

El abanderado del PAN explicó que el ciudadano podrá plantear sus quejas y denuncias, además de expresar sus inquietudes sobre los trámites.

"El ciudadano tiene la manera de quejarse directamente con el encargado de gobierno, yo considero que es una forma que se debe implementar y es una manera de poder el gobernador saber que es lo que está pasando en las diferentes áreas de su gobierno, dicho por un ciudadano", aseguró.

Larrazabal dijo que de esta manera mantendrá el contacto directo y permanente con la ciudadanía.