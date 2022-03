Don Clemente, un 'invidente sin límites' para salir adelante

Para Clemente Campos el ser invidente no ha sido obstáculo para conseguir las metas que se propone y salir adelante pese a las adversidades

Por: Fernando González

marzo, 03, 2022 13:07

Nuevo León.- Don Clemente Campos es un hombre ciego, desde muy joven se le detectó retinitis pigmentosa y perdió la vista a sus 60 años.

Pese a su condición, él se autonombra un invidente sin límites, pues trata de salir adelante trabajando con sus manos, él ofrece masajes en la plaza principal del municipio de Guadalupe y así es como se gana la vida.

"Yo soy terapeuta certificado, aquí estoy con unos 13 compañeros más y de esta manera nos ganamos la vida, humildemente, pero nos da para mantenernos, comentó.

Además de realizar esta actividad, también desempeña el cargo como presidente de la asociación Invidentes Unidos Monterrey, en la que trata de ayudar a personas con alguna discapacidad visual.

Yo soy presidente de la Asociación de Invidentes Unidos, yo en la mañana paso y me quedo ahí todo el día y luego ya en la tarde vengo a ganarme el pan", señaló.

Nada detiene al señor Clemente de salir adelante y para lo que muchos representan una limitante, para él es un motivante.

"Sí, a mi me gusta ser un invidente sin límites, sinceramente no debe haber barrera y el no mirar es solo un pequeño tropiezo, pero tenemos nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo y nuestro cerebro para seguir utilizándolo", agregó.

Si usted gusta apoyar a a este invidente sin límites lo encontrará dando masajes en la plaza principal de Guadalupe de 4 de la tarde a 10 de la noche, al igual puede encontrarlo por las mañanas en la Asociación Invidentes Unidos, ubicada en el centro de Monterrey.