Divide opiniones pagar el transporte sólo con tarjeta

Usuarios del transporte en Nuevo León piden que se mantenga el pago en efectivo, ya que en ocasiones el sistema para las tarjeta presenta fallas

Por: Elizabeth Cruz

marzo, 23, 2022 10:57

El martes por la tarde, la Comisión de Tarifas del Comité Técnico del Instituto de Movilidad, decidió dar revés al tarifazo e incentivar el uso de una nueva tarjeta.

Sin embargo, los usuarios del transporte público dividen sus opiniones a favor y en contra de este método de pago.

Los que dijeron estar a favor, mencionaron que el beneficio que perciben es en el ahorro que genera cuando les toca transbordar.

"Está bien que nos quieran cambiar a otra tarjeta porque así no traemos tanto efectivo. También me sirve porque me ahorro dinero, porque tomo dos camiones y ya me sale al 50 %", dijo Carlos

Pero los que manifestaron su descontento, argumentaron que el pagar en efectivo a veces es mejor cuando la tarjeta falla.

"Sí la uso pero siempre traigo efectivo porque se me hace mejor pagar de esta forma por si falla el lector. Creo que esta manera de pagar no se debe de eliminar", señaló Andrea.

"Pues no me gusta que nos impongan otra tarjeta porque si de por sí siempre falla cuando la pasamos ¿Cómo vamos a pagar?", aseguró un usuario.

Fue el jueves 17 de marzo que el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, que dio a conocer que el tarifazo quedó en el olvido y se incentivará el uso de una nueva tarjeta que será distribuida de forma gratuita.

Además se planteó que el precio de pasaje en los camiones continuará en $12 pesos y en el Metro $4.50, para este medio de transporte se van a incluir "abonos" que generará un ahorro para el usuario".