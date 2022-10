Disfruta Mariana Rodríguez primer año de labor

En entrevista exclusiva, Mariana Rodríguez , titular de Amar a Nuevo León, habló sobre lo aprendido en este primer año de gobierno y de los proyectos a futuro

Por: Andrea Rodríguez

octubre, 12, 2022 15:11

A un año de que llegó el gobierno de Samuel García y junto con ello las nuevas Secretarías y oficinas como Amar a Nuevo León, su titular Mariana Rodríguez, dijo que no cambiaría nada del primer año y no quiere que se acaben los 5 que quedan.

En entrevista exclusiva con INFO7, Mariana Rodríguez señaló que en este primer año ha aprendido y avanzado mucho en diversos temas como el DIF, los migrantes, y el bienestar animal.

"No (cambiaría el año), la verdad es que aún y con los retos que nos tocaron, del agua, la seguridad... nos han hecho aprender tanto, valorar tanto, creo que estamos cambiando vidas que me encanta, llego muy satisfecha a mi casa todos los días y me encanta lo que estamos haciendo.

"Nos quedan cinco años que yo digo que no quiero que nunca se acaben, pero digo son 5 años que tenemos la oportunidad de seguir con estos proyectos que ya arrancaron muchos, creo que se va a ver un cambio real en Nuevo León", dijo Rodríguez.

La titular de Amar a Nuevo León señaló que en el tema del DIF Capullos incluso siente que ha tenido una maestría pues ha aprendido de diversos temas, sobre todo legales.

"Siento que he hecho maestría en este primer año porque he aprendido muchísimo de todo el tema legal, de cómo se maneja un centro, una casa hogar, de cómo lidiar con los familiares de los niños, niñas y adolescentes que están en Capullos porque es un tema difícil.

"A los papás muchas veces hay que reeducarlos, ellos pudieron haber vivido toda su vida con temas de violencia y no entienden dónde está la falla o la falta que ellos han hecho", dijo.

Para Rodríguez uno de los mayores avances ha sido el arranque de la remodelación de Capullos, sin embargo, señaló que también se está en el proceso para avanzar en otros temas de gran importancia.

"Obviamente la actividad más grande y la que más avances ha visto todo mundo pues es Capullos, arrancamos ya la remodelación que va a estar dividida en 3 etapas con una inversión estatal de $300 millones de pesos, más la inversión privada que hemos recaudado, alrededor de $30 millones de pesos, que nos ha ayudado muchísimo.

"Hemos avanzado también en salud mental y adicciones, se va abrir un centro de adicciones en Montemorelos; en el tema de migrantes, también Fabriles lo estamos remodelando, resguardamos niños, niñas y adolescentes que no están acompañados por adultos; en el tema de bienestar animal también quiero hacer un centro estatal de resguardo, porque ahorita lo que pasa, en la disyuntiva que nos vemos como estado es que no tenemos donde resguardar animales", agregó.

