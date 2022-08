Devuelven a alumnos a sus casas por falta de agua

En apenas el segundo día del inicio de clases, la actividad en una escuela del municipio de Juárez tuvo que ser suspendida ante la falta de agua en el plantel

Por: Fernando González

agosto, 30, 2022 10:31

Cerca de mil alumnos fueron regresados a sus casas luego de que la directiva de la escuela primaria Arturo de la Garza González, tomara la decisión de cancelar las clases debido a la falta de agua, el plantel se encuentra ubicado en la colonia Los Puertos, en el municipio de Juárez.

Comentaron los padres de familia que desde el día domingo no han tenido agua y no han sido visitados por ninguna pipa, informaron que la dirección no ha comunicado cuál será la resolución al problema y cuánto tiempo durarán sin clase los menores.

Camila, estudiante de segundo grado, dijo que los baños están sucios y que se debían aguantar hasta la salida o que al menos así sucedió el día lunes en su primer día de clases.

Cerca de las 09:00 horas, los niños comenzaron a salir de sus salones para ser recogidos por sus padres que aguardaban en la puerta principal.