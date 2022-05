Detienen a profesor de secundaria Guelatao por acoso sexual

El profesor detenido tiene un acumulado de 20 acusaciones en su contra por presunto acoso sexual, hostigamiento sexual y pornografía infantil

Por: Elizabeth Cruz

mayo, 25, 2022 10:47

El profesor que fue acusado por alumnas de la escuela Secundaria 2 "Guelatao", fue detenido formalmente por elementos ministeriales.

Una fuente dio a conocer que se trata de Edgar Eliud, quien se desempeña como maestro de educación física, y quien tiene un acumulado de 20 acusaciones en su contra por acoso sexual, hostigamiento sexual y pornografía infantil.

La detención del profesor sucedió el 22 de mayo dos días después de que madres de familia acudieron al plantel educativo en la colonia Jardines de Santa Catarina, para exigir la destitución de la directora así como del profesor implicado presuntamente en estos actos.

Durante el 2021, el sujeto había acosado sexualmente al menos a 20 alumnas pero solo tres de ellas aceptaron proceder con la demanda e interpusieron la denuncia.

Edgar Eliud fue retirado de su puesto el mismo día de la protesta, por órdenes de la Secretaría de Educación.

La directora del plantel, Micaela Zapata, ha protegido al profesor acusado por las estudiantes, asegurando que el actuar del profesor es por culpa de las adolescentes y el "libertinaje" otorgado por sus padres.

"Ustedes no les dan a sus hijas la libertad, les dan libertinaje. ¿Y eso les da derecho a una persona a venir a acosarlas?, nadie, no señora, no es cierto, su hija le está mintiendo, bueno ya se lo estoy diciendo y usted la conoce".

"Ahorita ya están desfasadas las señoritas porque tienen libertad de más de parte de ustedes, así de sencillo y entre ellas están ahora tratando", dijo en ese momento la docente.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS