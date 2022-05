Destacan mujeres militares en el servicio a la población

Mujeres militares destacan por su labor al frente del Centro de Rehabilitación Infantil del Ejército Mexicano

Por: Elizabeth Cruz

mayo, 04, 2022 10:12

Comentarios

Nuevo León.- El Ejército Mexicano es una institución a la que asocian con los hombres, pero también tiene su sello de mujer...

Ellas son la Capitán Primero enfermera, Bárbara Salgado Groth, y la Teniente Maricela Osorio Gutiérrez, ambas con una trayectoria impecable y ahora lo demuestran como encargadas en áreas del Centro de Rehabilitación Infantil (CRI) en la Séptima Zona Militar.

A sus 25 años de carrera, la Teniente Osorio Gutiérrez, no había dejado Toluca, hasta el año 2021 cuando se creó el CRI en Nuevo León y ella fue la primera en la que pensaron para ayudar en el área de consulta externa.

"Yo venía a un mundo desconocido, desconocía lo que era un Centro de Rehabilitación y aprendí sobre la marcha y ha sido muy satisfactorio", comentó.

"El trabajar con niños siempre ha sido muy satisfactorio porque me gustan los niños, me gusta el área de pediatría y creo que este fue el mejor lugar que me ha tocado", indicó.

La Capitán Osorio Groth es la encargada del área de Terapia Ocupacional, una experiencia nueva pero llena de felicidad.

"Fue un cambio muy drástico realmente de venir aquí y ver las necesidades de los niños, que implica mucho más paciencia; una labor más compleja. Es bonito porque ves el avance, la evolución de los niños y es muy satisfactorio también", platicó.

Son mujeres valientes y de hierro, que no se dejan vencer para servir a México.

Para ellas, ha sido lo mejor de sus vidas ser parte de una institución como el Ejército Mexicano misma que no solamente se rige de armas de fuego pues también el lado humano es su principal instrumento.

"Realmente no he tenido más que cosas positivas, cosas que me han permitido desarrollarme profesionalmente, el Ejército Mexicano me ha brindado eso y creo que eso ha sido satisfactorio", agregó Bárbara Salgado.