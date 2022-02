Desprestigian personajes Monterrey VI por intereses

Voces de funcionarios y empresarios desprestigiaron en su momento el proyecto Monterrey VI, aparentemente por intereses políticos y económicos

Por: Redacción INFO7

febrero, 17, 2022 12:31

Comentarios

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, reconoció que el proyecto hídrico de traer agua del río Pánuco, planteado de hace años, como única solución para garantizar el abasto de líquido del estado a largo plazo, es factible.

Meses Nuevo León contemplaba "resucitar" el polémico proyecto Monterrey VI, que fue cancelado por el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón por razones políticas y económicas.

Este proyecto que en ese entonces se dijo que costaría hasta $62,000 millones de pesos pagaderos a 27 años asegura un suministro de 473 millones de metros cúbicos de agua al año para Nuevo León garantizando un abasto por 50 años.

¿Porqué se detuvo el proyecto?

Voces de funcionarios y empresarios desprestigiaron en su momento el proyecto Monterrey VI, aparentemente por intereses políticos y económicos.

Fernando Elizondo, ex senador del PAN y en ese momento ex candidato a la gubernatura de Nuevo León, habló en contra en el 2015 diciendo que era innecesario e inaceptable porque no se requería más agua.

También el empresario Eugenio Clariond, ex presidente del Fondo Metropolitano del Agua, influyó en contra de su realización al indicar que no se necesitaba esa agua al menos en el futuro previsible, ya que sería una inversión nefasta.