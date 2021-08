Descarta gobernador alza en la tarifa del transporte

al usuario del transporte, si de por sí traemos problemas ahí y luego subirles la tarifa en este momento de crisis económica para todos ellos, no lo haré, no en lo que me queda de mi mandato", recalcó el mandatario estatal.

Incluso, llamó a los usuarios a no pagar ninguna tarifa que esté elevada y aseguró que sancionarán a las rutas que incrementen el costo sin ser aprobado.

"Que los usuarios no paguen, no ha sido aprobado ningún incremento y el que lo suba está cometiendo un delito y va a pagar las consecuencias, es