Desaparecen jóvenes que viajaban a Nuevo Laredo

Foto: Especial

Los jóvenes originarios de Ciénega de Flores se dirigían a Nuevo Laredo, Tamaulipas y desde el 9 de junio sus familiares desconocen su paradero.

Por: David Cázares

junio, 10, 2022 15:40

Dos jóvenes procedentes del municipio de Ciénega de Flores desaparecieron cuando viajaban rumbo a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Se trata de Carlos García Quiroga de 25 años de edad, y de Luis Ángel García Alfaro, de quienes se desconoce su paradero desde la mañana del 9 de junio.

Ambos circulaban a bordo de un vehículo Dodge Attitude 2015 en color gris claro, con placas RXD744A.

A través de redes sociales, familiares compartieron que se perdió completo contacto con los jóvenes.

"No sabemos si llegaron o no a su destino, ya que no le llegan los mensajes ni entran las llamadas.", compartió el hermano de uno de los desaparecidos.

El caso ya fue reportado a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en tanto, el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata emitió una ficha por Carlos García Quiroga.

En ella se especifica que, como señas particulares, tiene una cicatriz en la barbilla, así como un tatuaje en el pecho con la leyenda "Alicia Q".

Cualquier información puede ser aportado a las autoridades al número 81 20 20 44 11

