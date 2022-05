Desaparece joven de 17 años

Imagen: AEI

Karla Abigail Milan Garcia fue vista por última vez en su casa en la colonia Paraje San Jose, Sector Los Bosques, en el municipio de Garcia.

Por: Elizabeth Cruz

mayo, 08, 2022 16:06

Una joven de 17 años se encuentra desaparecida desde el viernes 6 de mayo, de acuerdo a una ficha de búsqueda publicada por el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata y la Agencia Estatal de Investigaciones.

De acuerdo a su madre, Mary Garcia, la joven vestia un pantalon de mezclilla negro, blusa estampada color beige y tenis blancos con guindo.

"Mi hija tiene 17 años, ella no salía a ninguna parte, siempre andaba donde quiera conmigo", contó.

García explicó que hasta el momento, las investigaciones sobre el paradero de su hija no han brindado resultados.

"Andan investigando, pero nada más, investigan a amigas de ellas y así, pero es todo, no me han dado ningún avance, cambian de turno y cambian también los ministeriales y vuelven a empezar con la investigación, entonces yo no veo ningún avance".

Si usted tiene información de la joven, puede comunicarse al 81 20 20 44 11 con la Agencia Estatal de Investigaciones o al correo aei.gebi@fiscalianl.gob.mx

