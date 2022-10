Desalojan a familia de casa; se instalan sobre la calle

Familia pide apoyo para tener un lugar donde vivir, tras sufrir malos tratos de la persona que les rentaba, la cual los desalojó de la vivienda, en Guadalupe

Por: Fernando González

octubre, 19, 2022 10:03

Ella es María del Socorro fue desalojada del domicilio que rentaba en compañía de su esposo y su hijo quien presenta una discapacidad.

Al quedar en la calle rodeados con sus pertenencias, no les quedó de otra más que irse a vivir a una banqueta mientras consiguen ayuda.

"Mire estamos viviendo aquí porque la dueña de donde vivíamos nos desalojó, se portó muy grosera con nosotros y nos echaba insecticida al cuarto y le decíamos que no hiciera eso porque nos ahogábamos, pero nunca nos hizo caso, y nos dijo bueno mañana va a venir mi hijo para que los despoje a ustedes ya no los quiero aquí y yo les dije, ya no me aviente porque no tengo a donde ir, luego si se viene el agua nos vamos a mojar", narró.

Sin comida, sin agua y sin techo es como han tenido que vivir durante una semana. La señora María con sus 61 años y a su esposo, de 69, se les complica trabajar, además a su hijo con 28 años, se le imposibilita aportar a la familia.

"Él no sabe cruzar calles porque nosotros somos los que le hemos dado el sustento cuando hemos podido, él no sabe cruzar calles ni sabe que calle es aquella y cada vez que lo quiero sacar él no quiere salir", comentó.

Su madre teme dejarlo solo y que alguna persona le haga daño. Por lo pronto están esperanzados a recibir ayuda, pues su colchón se echó a perder con la lluvia, no tienen ropa para pasar el frío y duermen en el suelo.

"Yo les pediría a las personas que me están viendo que me ayuden, con un colchón que allá está todo mojado, con que cobijarnos, ya al rato Dios dirá", mencionó.

Esta pareja no cuenta con ningún apoyo monetario por parte del Gobierno y actualmente están buscando un cuarto para rentar y recobrar su hogar.