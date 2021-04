Desacuerdo entre Nuevo León y Federación tiene 'detenido' regreso a clases

Y es que desde el viernes pasado Nuevo León pasó a color verde en el semáforo Covid, lo que permite clases presenciales.

Sin embargo, las autoridades del estado sostienen que aún no están las condiciones para reabrir porque los maestros no están vacunados y no todos sus indicadores están en verde.

Esto representa un "choque"en los semáforos de Covid del estado y la Federación, lo cual tiene a padres de familia e instituciones educativas confundidos y hasta molestos pues esperaban una reapertura al llegar a color verde y que reiniciaran las clases. Padres de familia afirman que más bien esto es un "pretexto" porque podría haber un regreso escalonado con los profesores que sean menos vulnerables, los cuales son más de la mitad.

"Tenemos el censo del Inegi que nos dice que entre el 50% y 60% de los profesores son menores de 40 años; esto implica que no son tan vulnerables al Covid. Entonces nosotros queríamos que eso se fuera trabajando, justamente, para que cuando estuviéramos en verde se regresara a clases, como era la promesa y lo que se había dicho.