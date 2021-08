Denuncian acoso sexual en empresa de Apodaca en TikTok

Una empleada de una empresa en Apodaca, Ilsan Electronics, denunció a través de un video de TikTok que ella así como otras empeladas sufren de acoso sexual

Por: Luz Camacho

agosto, 15, 2021 14:03

Comentarios

APODACA, NUEVO LEÓN.- Una empleada de Ilsan Electronics, ubicada en el municipio de Apodaca, Nuevo León, utilizó la plataforma de TikTok para denunciar que ella así como sus compañeras has sufrido tocamientos sin su consentimiento en la empresa donde laboran.

La trabajadora que se identificó como Abili Garza, compartió el pasado viernes 13 de agosto un video donde detalla que ha sufrido acoso por parte del ingeniero que ha sido su jefe.

"Me pidieron pruebas sobre esta situación, la cámaras no dan en mi área entonces no puedo presentar pruebas por ello. Nunca les di mi número y no soy la única que está pasando por esta situación en la que nos hacen tocamientos sin nuestro consentimiento y en la que nos amenazan de que no les van a poder hacer nada porque tienen un puesto superior al tuyo", dijo.

Ante la situación, pidió a las usuarias de redes sociales que la ayudaran a viralizar el video para que se sepa del acoso que hay al interior de la empresa.

Además agregó que su jefe le quiere meter una contrademanda por difamación, por lo que solicitó la ayuda.

En los comentarios detalló que en total son cuatro las que han sufrido acoso por parte del subgerente de la línea de auto.

Autoridades de NL y Apodaca responden

Tras hacerse viral en redes sociales el video, la Fiscalía de Nuevo León informó que la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos en contra de las Mujeres ya tiene abierta una carpeta de investigación por el posible delito.

Sobre este caso de denuncia en redes sociales, nos ha informado la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos en contra de las Mujeres que se ha abierto una carpeta de investigación por la noticia criminal. https://t.co/zWq2NeRPqI — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) August 15, 2021

Por su parte, el alcalde de Apodaca, César Garza, dijo ya se puso en contacto Abili Garza para apoyarla legalmente. Asimismo dijo que estará atento a la situación.