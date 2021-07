Denuncia Samuel que INE lo quiere multar con 55 mdp

El gobernador electo de Nuevo León indicó que el INE lo sanciona por las historias y fotos que su esposa Mariana Rodríguez publicó en redes sociales sobre él

Por: Redacción INFO7

julio, 20, 2021 23:51

Nuevo León.- El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, informó que el INE le notificó que le aplicó una multa de 55 millones de pesos, por las historias y fotos que su esposa, Mariana Rodríguez, subió a redes sociales durante la campaña de él por la gubernatura.

El mandatario electo, quien ganó los comicios postulado por Movimiento Ciudadano, refirió que este martes fue notificado de la sanción millonaria que pretende ejecutarle la Unidad de Fiscalización de ese organismo electoral.

Aseguró no entender por qué, ya que ganó sin trampas y por más de 9 puntos.

Refirió que el INE quiere que su esposa le cobre a él 27.8 millones de pesos por las historias que ella subió a Instagram sobre la campaña electoral.

Como ella no le cobró, el organismo le aplica a él una multa de 55 millones de pesos.

García Sepúlveda advirtió que pedirá conocer a detalle la resolución para "tumbarla" por ilegal.

"Como claramente no me cobró, me quieren multar con 55 millones de pesos. Es ofensivo que pretendan ponerle precio a Mariana, es injusto que el éxito que ha alcanzado con su trabajo, ahora quieran convertirlo en un castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión. Y es ridículo que, en su lógica, las fotos e historias de Mariana conmigo, con su esposo, "valen" 27 millones y una multa de 55 millones de pesos. Confío en que los consejeros actuarán de acuerdo a la ley y tomarán la decisión correcta", expresó.