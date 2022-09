Denuncia Pato Zambrano 'abuso de poder' de Guardia Nacional

Un elemento de la Guardia Nacional le pidió a Pato Zambrano su celular para llevarlo al Ministerio Público por tomar fotografía de un accidente vial

Por: Patricia Agüero

septiembre, 12, 2022 16:44

Comentarios

Al excandidato a la alcaldía de Monterrey, Patricio Zambrano por poco le sale caro tomar una fotografía a un accidente vial en la Carretera Nacional.

El sábado 10 de septiembre alrededor de las 14:56 horas, Pato Zambrano se detuvo en un acotamiento de la carretera en dirección de sur a norte para comprar un elote, mientras tanto enfrente en sentido contrario se registró un accidente vial el cual era abanderado por elementos de la Guardia Nacional por lo que decidió tomar una fotografía al percance vial.

Sin embargo, fue sorprendido por un elemento de la Guardia Nacional quien se acercó hasta la camioneta de Pato Zambrano y le pidió su teléfono celular para llevarlo al Ministerio Público como evidencia por grabar o tomar fotografías del accidente.

Pato Zambrano reaccionó con asombro a la petición del elemento a quien le informó que estaba transmitiendo en vivo (en Facebook).

El regiomontano denunció que además el elemento le quería "levantar" su camioneta por obstruir, cuando se encontraba estacionado sobre el acotamiento.

Cabe resaltar que Pato Zambrano viajaba con su esposa y sus hijos, sin embargo, no se dejó amedrentar por las "amenazas" del elemento.

Cuídense. Si no me pongo me levantan, escribió Zambrano en la publicación en Facebook.

¿Es delito grabar en la vía pública?

Filmar, fotografiar o grabar dentro de los límites legales forma parte del derecho a la libertad de expresión y se contempla en los artículos 6º y 7º de la Constitución.

El Artículo 6º constitucional estipula que: "Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión".

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la censura previa ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del Artículo 6º de la Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

Con información de Sin Embargo