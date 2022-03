Denuncia daños a negocio en marcha feminista; fueron hombres

La dueña de una florería denunció los daños que sufrió el negocio durante la marcha feminista, pero videos demuestran que hombres ingresaron a robar

Por: Patricia Hernández Agüero

marzo, 09, 2022 18:00

La marcha para conmemorar el Día de la Mujer en Monterrey transcurrió con el grito de las mujeres pidiendo justicia y recordando a las víctimas de feminicidio, entre otras consignas.

Sin embargo, durante el recorrido de esta marcha, algunos negocios fueron dañados con ventanas rotas y grafiti en las paredes.

Fue precisamente la dueña de una florería ubicada sobre la calle Ocampo en el primer cuadro del centro de Monterrey quien denunció los daños sufridos en su negocio y reprobó dichos actos vandálicos.

Detalló que con estas acciones se afecta a los trabajadores que día con día salen a trabajar para ganarse el dinero.

"Si me están escuchando las personas que hicieron esto, de verdad es completamente denigrante, que hagan que todos los que trabajamos honradamente, que no tenemos nada que ver con la maldad, el coraje que las impulsa a hacer este tipo de cosas, no tenemos absolutamente nada que ver, al contrario, somos personas como tú", reclamó la dueña de la florería en un mensaje a través de Tik Tok.

Reiteró su desacuerdo con que las personas lleven a cabo diversos tipos de daños y dijo, rompe con toda dignidad de cualquier marcha, de cualquier movimiento.

Sin embargo, a través de una transmisión en vivo el día de ayer del youtuber Alejandro Villanueva, las mujeres le indicaron que ellas no habían causado los destrozos en la florería y acusaron a dos hombres de ser los responsables, incluso señalaron que se metieron a robar alguna mercancía y que los obligaron a regresarla porque en la marcha nadie roba.

Esto quedó confirmado en otro video que circula en redes sociales en donde se puede ver que dos hombres salen de la florería, uno de ellos sale con un enorme oso de peluche, mientras las mujeres les gritan diversos insultos.