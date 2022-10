Dejan escombro afuera de su casa; municipio intenta multarla

Denuncia habitante del Centro de Monterrey que personal de Agua y Drenaje dejó montones de escombro frente a su casa tras acudir a reparar una fuga

Por: Fernando González

octubre, 12, 2022 08:31

Comentarios

La señora Ramona, de 77 años, reside en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Vallarta e Isaac Garza, en el Centro de Monterrey, ahora se le complica salir de su casa pues en su puerta tiene escombros y bultos de tierra, resultado de una obra inconclusa.

"Ya tenemos como dos meses que le hablamos porque había una fuga que duró como un mes y no venían a arreglarla y era pura agua limpia y entonces hablamos para que viniera Agua y Drenaje y vinieron y abrieron aquí todo esto, y luego ya dijeron que iban a venir arreglar otra vez y ya no regresaron, ya van para otro mes y no han venido", comentó.

La mujer de la tercera edad relató que hace dos meses fue reportada una fuga de agua potable que brotaba del suelo, una cuadrilla de Agua y Drenaje acudió al lugar y realizó perforaciones en distintos puntos, después trazó una zanja que cruzaba de banqueta a banqueta, luego de solucionar la fuga, taparon los agujeros y dejaron el escombro restante sobre la calle y la banqueta.

Sin señalización y obstruyendo los espacios para estacionar sus vehículos, así es como estás montañas de escombro afectan a los vecinos de dichas calles, por más de dos meses han tenido esta afectación sin que nadie les pueda resolver.

Incluso hace un par de días, personal del municipio acudió al domicilio de la señora Ramona para multarla por el material abandonado y los vecinos tuvieron que explicar que pertenecía a una obra inconclusa.