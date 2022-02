Deja su carrera para dedicarse a su pasión: ser malabarista

Gabriela dejó su trabajo como Administradora en Recursos Humanos para dedicarse al arte urbano haciendo malabares

Por: Brian Jiménez

febrero, 09, 2022 13:10

Una chica originaria de la Ciudad de México dejó su profesión por la expresión artística.

Gabriela es una chica de 22 años de edad que asegura que su pasión es compartir arte con la gente en el crucero de Cuauhtémoc y Reforma, en el centro de Monterrey.

Dedicarse a los malabares no es tarea sencilla y Gabriela nos comenta las cualidades que debes tener para dedicarte al arte urbano:

"No es como ir a un circo y que pagues y ya vas ahí con la idea de que vas a ver acróbatas, y aquí no, este es un escenario distinto, tienes que llamar la atención de ellos y ahora si que estas a la expectativa de lo que le guste a la gente, que le guste tu arte y compartirlo",expresó.

Seguramente, la mayoría de las personas piensa que los trabajadores de la calle son personas ignorantes, y sobre sus estudios como Administradora en Recursos Humanos, la artista comentó:

"Yo si termine mis estudios, pero esto es lo que en realidad me gusta hacer, trabajé un tiempo de lo que estudié y si me gusta, pero la verdad siento que aquí es como expresar más y compartir un poco de arte más que nada las calles, quieras o no le das un poco de color a la gente".

La chica asegura no tener sueños, más allá de los malabares, pues esta es su pasión.

"Yo lo hago más porque me gusta, para seguir aprendiendo más como malabarista seguir creciendo y también porque me gusta mucho viajar, entonces yo de esta manera recorro mi país, la República Mexicana y pues es lo que me ha gustado más", indicó.

Gracias al dinero que obtiene en los malabares ha recorrido gran parte de México, como Guadalajara, San Luis Potosí, Colima, Guerrero y en el extranjero, Guatemala, asegurando que no necesita su carrera profesional para ser feliz y que prefiere permanecer en Monterrey puesto que la gente deja más dinero.