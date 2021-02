Deja Marco Decanini Movimiento Ciudadano y se va al PRI

Marco Antonio Decanini Contreras, diputado suplente de Luis Donaldo Colosio y quien tomara protesta el 1 de febrero en el Congreso, se cambió de partido ante una supuesta inconformidad al interior de Movimiento Ciudadano

| 22/02/2021 | ionicons-v5-c 11:46 | - Elizabeth Cruz |

Nuevo León.- En una rueda de prensa en el Congreso del Estado, acompañado de la bancada del PRI y del dirigente estatal del partido, Heriberto Treviño Cantú, le dieron la bienvenida al diputado que forma parte del distrito 4 en Monterrey.

Ante esto, Marco Decanini Contreras aseguró que en Movimiento Ciudadano no encontró lo que buscaba como legislador al interior de la bancada, ya que no le permitían impulsar iniciativas.

"En este corto tiempo, me he encontrado con dificultades para que mi trabajo transite de manera adecuada, mi intención no es solo ocupar un espacio como suplente en este Congreso, sino realmente trabajar por las causas ciudadanas, así como fortalecer los marcos jurídicos en el tema de desarrollo social, justicia, salud, movilidad y derechos humanos, más allá de los intereses partidistas.

Es por ello que hoy anuncio mi salida del Grupo Legislativo de MC y que me integro al Grupo Legislativo del PRI, con quien encuentro coincidencias en las agendas y en los proyectos impulsados por el Coordinador Álvaro Ibarra", señaló.

Con este anuncio, la Bancada del Partido Revolucionario Institucional suma 10 diputados, fortaleciéndose como segunda fuerza en el Congreso, mientras que Movimiento Ciudadano se queda con tres legisladores.