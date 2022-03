Deja atrás límites y emprende su línea de zapatos

Regia confía en su talento y crea la línea de calzado 'Xomala', inspirada en dioses de civilizaciones antiguas que engloba lo que ve en una mujer

Por: Elizabeth Cruz

marzo, 08, 2022 09:50

La industria de la moda no es nada sencilla, hacer los diseños y llevarlos a la realidad incluso parece un sueño.

Para Ericka Carmona no lo es, y ella después de un mar de indecisiones se fijó su meta hasta que logró emprender durante la pandemia.

"Ya tenía la idea de tiempo atrás pero no había tenido esa oportunidad. Yo pensaba que no iba a poder, que no iba a tener la capacidad. De pronto nos ponemos ciertos límites nosotros mismos y así me pasaba".

"Llega la pandemia y tengo más tiempo entonces, empieza a nacer y a formarse el 1 de octubre del 2020 ya registrado ante el IMPI", comentó Ericka.

Los diseños son originales de la mano de la joven emprendedora de 29 años de edad, todos hechos con material puramente mexicano, se basan en los estilos de las mujeres y están libres de crueldad animal.

"Nace con el nombre de dos deidades mexicas que Xochipili y Xochiquetzal que son dioses de la vida, bella, de las flores... del fuego. Para mí todo lo que engloba esas dos deidades es lo que yo veo en una mujer", narró.

Después de su lanzamiento no esperaba que "Xomala" fuera a tener ese impacto como marcas ya posicionadas lo tienen.

Por ello, lanza un mensaje a las mujeres emprendedoras a que no teman y no pierdan la fe en que su negocio prospere.

"Que lo hagan, que no tengan miedo, porque eso es algo que nos detiene bastante. Que se atrevan a hacer y si se equivocan no pasa nada, es volver a empezar otro negocio, se pude volver a empezar en otro rubro. El chiste es tener la confianza en ti misma y en que tú puedes hacerlo", manifestó.