Defiende Aldo Fasci labor de Fuerza Civil

Aldo Fasci reconoció que aún existen áreas de oportunidad que se deben mejorar, pero aseguró que están aptos para enfrentar a la delincuencia

Por: Estrella Gracia

septiembre, 06, 2021 14:39

A menos de un mes de que concluya la administración estatal, el Secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua, aseguró que dejará una corporación fortalecida y certificada internacionalmente.

Por lo que advirtió que no permitirá que hablen mal del trabajo que hace Fuerza Civil, esto durante una ceremonia en la que como parte de la celebración del Día del Policía, entregaron 593 ascensos a elementos de las diferentes áreas, como Fuerza Civil, Fuerza Penitenciaria, Fuerza Institucional y Fuerzas Especiales.

"Que no me venga a decir nadie que Fuerza Civil está echada a perder, Fuerza Civil está echada para adelante, y yo no voy a permitir que nadie, sea quien sea, hable mal de Fuerza Civil, yo no voy a permitir que ninguno que no haya visto lo que ustedes luchan en la calle, que nadie que no haya ido a un funeral de nuestros compañeros hable mal de nuestra Institución. Yo ya estoy cansado de oír tantas estupideces y no lo voy a permitir", expresó.

Aunque reconoció que aún existen áreas de oportunidad que se deben mejorar, aseguró que están aptos para enfrentar a la delincuencia.

"Por supuesto que sí, no vamos a tapar el sol con un dedo, tenemos retos, pero estamos listos, Fuerza Civil junto con el Ejército y Guardia Nacional para enfrentar al crimen organizado".

En cuanto al tema de si continuará en el puesto en la administración del gobernador electo, Samuel García, prefirió no hablar al señalar que no es el indicado.

