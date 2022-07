Dedica su vida a la medicina como propósito y misión

Su labor en la cirugía oncológica le ha otorgado a la doctora Sonia Flores Moreno el reconocimiento como una de las Mujeres de la Medicina Mexicana

Por: Andrea Rodríguez

julio, 04, 2022 11:36

Comentarios

Aunque el camino no ha sido fácil, la primera cirujana oncóloga en Nuevo León y la quinta en el país, la doctora Sonia Flores Moreno está convencida que la medicina es su propósito y su misión en este mundo.

El camino ha sido complicado por el hecho de ser mujer, sin embargo, su esfuerzo por más de 25 años dedicada en la cirugía oncológica ha logrado que sea reconocida como una de las Mujeres de la Medicina Mexicana.

Después de haber decidido en secundaria estudiar medicina, hoy está a cargo de la Clínica de Cáncer de Mama en el Hospital Materno Infantil de la Secretaría de Salud.

Lo que más ha marcado su carrera ha sido la cara de esperanza de sus pacientes y el agradecimiento de quienes han podido ganar la batalla al cáncer.

"Con eso me quedo y es lo que me llena y día a día me hace seguir en esta carrera tan difícil, con tanta dedicación, tan celosa", agregó.

Sin embargo, para sobresalir ha tenido que trabajar hasta el triple, pues por el hecho de ser mujer se pensaba que no contaba con las habilidades para poder dedicarse a la cirugía, pero hoy gracias a ese esfuerzo la doctora Sonia Flores Moreno junto con otras 7 expertas en salud ha logrado ser reconocida en un documental "Las Mujeres de la Medicina Mexicana".

"Me siento muy honrada de ser invitada a participar, a contar un poco de mi historia, de estos más de 25 años que llevo dedicada a la cirugía oncológica. Muy contenta y esperanzada de que mi historia y la historia de todas estas mujeres maravillosas que participaron en este documental sea el inicio de un verdadero cambio en la equidad, en esta área de la salud", señaló la doctora.