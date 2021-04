Declina candidata de RSP en San Nicolás; acusa manejo turbio de recursos

Elizabeth Bárcenas declinó su postulación como candidata de Redes Sociales Progresistas a la alcaldía de San Nicolás, al acusar de un supuesto manejo turbio de recursos e irregularidades por parte de los dirigentes

07/04/2021 - Leslie Serna

Nuevo León.- Elizabeth Bárcenas aseguró que el presidente de dicho partido, Arturo Benavides, le pidió 7 millones para ganar sus regidurías y un total de 28 millones para ganar la alcaldía de San Nicolás.

"Veintiocho millones nos pidieron para ganar la candidatura de San Nicolas, nos lo pidió un despacho que Arturo Benavides supuestamente contrató, están en las oficinas de RSP en el Obispado, yo fui a esa junta y me dijeron, cómo le vamos a hacer, si quieres ganar tus regidurías necesitas 7 millones, si quieres ganar, necesitas 28 millones", comentó.

Además, Elizabeth Bárcenas denunció que dentro del partido vivió violencia de género y acoso, así como otras irregularidades.

La ahora excandidata finalizó la conferencia invitando a la ciudadanía a no votar por el Partido Redes Sociales Progresistas.

"Yo los exhortó a que no voten por RSP, no hay claridad hacia el interior de su partido, el partido no te toma en cuenta, para el partido solamente es importante subir, llegar y obtener los recursos que todos nos esforzamos en pagar con los impuestos día a día de nuestro trabajo", concluyó.