Dan firmas contra consulta ciudadana en San Pedro

Foto: María Teresa Lozano

Más de 1,700 sampetrinos expresaron su voluntad en contra de la Consulta Pública sobre la iniciativa del Reglamento del Sistema de Parques Públicos

Por: María Teresa Lozano

diciembre, 07, 2021 22:21

Nuevo León.- En un ejercicio de participación ciudadana, más de 1,700 sampetrinos expresaron su voluntad en contra de la Consulta Pública sobre la Iniciativa de Reglamento Orgánico del Sistema de Parques Públicos y el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del municipio de San Pedro que concluyeron este martes 7 de noviembre.

La primera propuesta incluye entregar los parques públicos a un ente descentralizado para su mantenimiento, pero los habitantes consideran que la intención del alcalde Miguel Treviño es la comercialización de los parques, ya que se les otorga atribuciones de explotación y comercialización, y temen afecte a la armonía de las colonias.

"El alcalde está proponiendo comercialización en mis parques situación que no vamos a permitir. Aquí tenemos toda la documentación de todos los vecinos que firmaron en contra de que ese reglamento se ponga en marcha", explicó la vecina Patricia Pérez.

En cuanto a la segunda propuesta, este grupo de sampetrinos, cuestionan que se busque aumentar la densificación de construcciones, lo que dicen va a ocasionar problemas a la infraestructura.

"Están queriendo aumentar la densificación, la densidad y eso nos va a ocasionar muchísimos problemas, porque además la infraestructura sanitaria, así como la infraestructura eléctrica, ya no da para más. No tenemos manera de subsistir en unas condiciones en las que pagamos altísimos impuestos, pero tenemos muchas carencias", dijo Patricia Pérez.

Además de esto, los vecinos han mostrado múltiples ocasiones su descontento con acciones del alcalde, como lo ha sido con el proyecto de ciclovía 'Vía Libre'.

"Las modificaciones no van a solucionar el problema, hay mucha gente que está con discapacidad que vive ahí y eso no es posible, no hay posibilidad de que sea en la avenida Alfonso Reyes, nosotros sugerimos que se haga en el río", detalló la vecina María Teresa Moreno.

Sin embargo, dichas situaciones han unido a los vecinos.

"Mira lo que está logrando, 1,700 firmas. Creo que ha hecho por fin, Miguel está haciendo algo positivo, está uniendo a la ciudadanía en su contra en el decir qué es lo que realmente queremos para San Pedro", resaltó el vecino Ernesto Chapa.

Por lo pronto, las firmas se entregaron en las instalaciones de la Presidencia Municipal.