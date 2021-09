Cuestionan ONG's a constructora por caída de vigas

Colectivos de Nuevo León afirman que viaducto elevado sobre el río Santa Catarina tiene altos riesgos e insisten en frenar trabajos ante el Poder Judicial

Por: Andrea Rodríguez

septiembre, 20, 2021 07:47

Nuevo León.- Líderes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) de Nuevo León cuestionan fuertemente a la empresa constructora Garza Ponce por la caída, otra vez, de una estructura en las obras del viaducto Santa Catarina.



Para Liliana Flores Benavides de la agrupación Nosotros y Luis Gerardo Treviño de Fortaleza Ciudadana, este segundo accidente que dejó un trabajador lesionado -el anterior fue en mayodemuestra que el proyecto es un riesgo tanto para la seguridad de la población como del tema ambiental. Además coincidieron en que es preocupante que por segunda vez en el año se registre un "accidente" en los trabajos de la citada infraestructura, la cual es una extensión de la autopista Monterrey- Saltillo con las avenidas Morones Prieto y Gustavo Díaz Ordaz, utilizando el lecho del río Santa Catarina. El primer incidente se dio el 4 de mayo del presente año, cuando se desplomaron dos trabes de 35 toneladas y 37 metros de largo, en esa ocasión no se reportaron lesionados. Mientras que en este segundo percance, suscitado el viernes en Morones Prieto y calle Jiménez, en el municipio de San Pedro, un trabajador identificado como Jovani Gómez Domínguez, de 36 años, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital cercano.

La obra es realizada por la constructora Garza Ponce, mientras que la compañía canadiense Roadis es la encargada de administrar la autopista Monterrey-Saltillo. Esta última fue la que informó que durante el proceso del montaje de uno de los trabes una grúa se precipitó por razones aún desconocidas, provocando la caída de las vigas en dicho segmento de la obra. La serie de incidentes han provocado cuestionamientos de diversas voces, respecto a los riesgos que pudiera tener este viaducto, que apenas en fase de construcción ha presentado ya dos fallas. La líder del colectivo Nosotros, Liliana Flores Benavides, indicó que junto con un grupo de ciudadanos vienen luchando contra esta obra desde febrero de 2020 por lo que han interpuesto un amparo para buscar que se detenga su construcción, pues señaló que además de estos accidentes que se han presentado, genera un riesgo importante para el medio ambiente. "Es la segunda vez que se presenta un accidente en esta obra, obra que nosotros tenemos cuestionada... Si ahorita en su construcción ha habido dos accidentes ¿qué podemos esperar cuando la obra esté lista y pueda suceder un huracán o una contingencia meteorológica que implique que el río Santa Catarina lleve avenidas de agua como las que acostumbra en este tipo de eventos?", agregó Flores Benavides.

Por su parte, el líder de Fortaleza Ciudadana, Luis Gerardo Treviño, indicó que es lamentable que se den este tipo de situaciones, cuando apenas está en construcción el viaducto.

"Me parece lamentable que ocurran este tipo de eventos, quiere decir que no se están haciendo las cosas con la debida tangencia y cuidado y posiblemente los responsables de los cálculos estructurales no están tomando en consideración algo, no puede ser posible que ocurran esas fallas", señaló.

