Cuestiona senador tecnología que se usa para verificación

Nuevo León.- Aunque señala que es necesaria la verificación vehicular ante la mala calidad del aire que ya hay en la ciudad, el senador Luis David Ortiz Salinas aseguró que el estado no cuenta con las herramientas necesarias para realizarlo.

"Es muy necesaria la evaluación por la calidad del aire que ya tenemos en la ciudad, el problema es que hay que hacer las cosas bien, el gobierno del estado está midiendo con unas unidades móviles que no tienen la tecnología adecuada para poder medir.

Por lo que dijo esto podría traer una gran cantidad de multas pues no se estaría realizando una adecuada medición de los contaminantes.

"Los vehículos al medirlos, tienen que estar sobre unos rodillos porque tiene que estar el motor caminando y las llantas del vehículo caminando para que la medición salga bien, si los miden estacionados, prendidos, la mayoría va a fallar, no va a pasar la prueba, entonces van a generar multas", mencionó el senador .

Agregó que las unidades móviles que tiene el estado no cuentan con los rodillos que se necesitan por lo que señaló que con ello estarán aplicando sanciones que no son las adecuadas porque no tienen el equipo para medirlo.

"Lo que están haciendo es aparentar que ya están cuidando el aire y lo único que están generando es una irregularidad que va a acabar en un amparo y va a tumbar esa regulación que es muy necesaria", dijo Ortiz.