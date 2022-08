El Cuchillo II se pagará sin adquirir deuda: Agua y Drenaje

El director de Agua y Drenaje y la Tesorería del estado confirmaron que no habrá deuda directa, ya que esquema de pago mantendrá finanzas sanas

Por: Andrea Rodríguez

agosto, 22, 2022 08:37

Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) financiará la obra de El Cuchillo II, pero sin adquirir deuda directa, pues se utilizará un esquema llamado obra pública financiada, por lo que no se afectará la solvencia de la dependencia.

Informes financieros de la paraestatal especifican que no puede aportar lo que le corresponde del acueducto como deuda directa, porque por la Ley de Disciplina Financiera está topada en sus montos, y además en este año 2022 ya tomó su techo de financiamiento, que lo está usando en la presa Libertad.

Sin embargo, tiene un bajo porcentaje de endeudamiento respecto a sus ingresos libres, por lo que puede hacer uso de sus ingresos de libre disposición; es decir, que no tiene etiquetados para un fin específico y por ello se recurrirá al esquema de obra pública financiada, donde la deuda la adquieren los proveedores de la obra y posteriormente AyD hace el pago a los bancos.

Tesorería del estado aclaró, además, que el nivel de endeudamiento de Agua y Drenaje es de sólo 63%, en la relación de ingresos contra deuda, por lo que su nivel de pasivos sigue en "semáforo verde" y financieramente sana, a diferencia de lo que han asegurado algunos reportes periodísticos mal fundados.

Por su parte, el director de AyD, Juan Ignacio Barragán, confirmó que "esta nueva obra no es deuda, es lo que te puedo decir; la nueva obra es en otro esquema que no es deuda. Tenemos cómo financiarlo, pero no es deuda".

Una fuente cercana a la obra agregó que "lo más eficiente para poder arrancar rápido con la contraparte del estado es utilizar un mecanismo denominado obra pública financiada, el cual no es deuda directa de Agua y Drenaje, pues más bien es deuda de los suministradores de tubo/bomba, pues los bancos les prestarán a ellos.

Agregó que "el compromiso será, una vez acabada la obra, pagarle a los bancos, lo cual lo podrá hacer de su flujo de operación y con algo de financiamiento".