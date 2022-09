Cuchillo II, 'nuevo modelo' de gobierno: Héctor Gutiérrez

Héctor Gutiérrez de la Garza, delegado de la Segob, revela en entrevista detalles inéditos sobre el proyecto hídrico de El Cuchillo II

Por: Luis Padua

septiembre, 19, 2022 08:33

La nueva relación que se construyó para planear las obras del Cuchillo II, entre el gobierno federal y el de Nuevo León, constituye un "nuevo modelo" y será un ejemplo a seguir para hacer obras en otros estados, aseguró el recientemente nombrado delegado de la Secretaría de Gobernación en Nuevo León, Héctor Gutiérrez de la Garza.

Y es que en esta obra en particular, pese a ser estratégica para la Federación y hasta de "seguridad nacional", la propuesta no la definió el gobierno federal solo, sino que se armó en "equipo" con la IP local y el gobierno estatal, algo que no ha ocurrido en otras entidades.

El funcionario federal aseveró que este modelo, que bien podría llamarse "Modelo Nuevo León" y que se generó a raíz del proyecto de El Cuchillo II, amerita ser replicado por la Federación en todo el país.

Dicho esquema, consiste en que en obras prioritarias o de gran calado, se trabajen en conjunto entre el gobierno federal, el estado y la iniciativa privada, aunque el primero no esté obligado a ello.

Gutiérrez de la Garza, dijo que este modelo viene a ser "una nueva manera de cogobernar" y precisó que al contar con una comunicación fluida entre todos los niveles de gobierno, se logró favorecer esta sinergia para concretar el proyecto del segundo acueducto de la presa El Cuchillo a la zona metropolitana de Monterrey.

"¿Cómo poder enlazar efectivamente en que esto le llegue a los más necesitados, -que es una visión muy puntual del gobierno de México-, y mezclarla con el apoyo del sector empresarial de Nuevo León? Ese es el éxito de este modelo, pero además se considera una obra de seguridad nacional por dos cosas: uno, la Ley de Aguas Nacionales te dice que en estos casos es de seguridad nacional, pero además vas a construir infraestructura estratégica.

"Es el único caso en el país en el que la ejecución de esta obra de seguridad nacional se realiza por empresas nuevoleonesas. No sólo los que van a ser proveedores del tubo, las bombas, el acero y los constructores de la obra, los 10 constructores, todos son de Nuevo León y hay un acuerdo específico para que se maneje de esa manera", apuntó el delegado.

Además, reveló que quien se encargó de "cerrar la pinza" con los empresarios fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.