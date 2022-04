Crecen en Nuevo León delitos con violencia física

Se registran más casos de abuso sexual y violaciones en primer trimestre de 2022 que en el de 2021; expertos piden mayor prevención

Por: Andrea Rodríguez

abril, 14, 2022 07:07

Los delitos que afectan la integridad personal, como el abuso sexual y la violencia familiar y homicidios, presentaron un aumento en Nuevo León durante el primer trimestre de este año 2022, comparado con 2021.

Esto se debe, según algunos expertos, a diversos factores sociales, que pudieran incluir la reciente pandemia, así como el crecimiento del estrés, la depresión y la neurosis; pero también a que aún no termina de articularse una estrategia integral que esté enfocada en prevenir y combatir las conductas negativas que inician en el hogar y que luego se trasladan a las calles con expresiones más violentas.

En medio de la proliferación de denuncias por desaparición de mujeres, datos recién liberados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) revelan que respecto a los homicidios se registró un aumento de 23% en el primer trimestre de este año comparado con el año pasado, pues de enero a marzo del 2021 se registraron 239 y en este año fueron 295.

Por otra parte, las violaciones pasaron de 182 a 209, que es un aumento del 15%, y las denuncias por el delito de abuso sexual, en su modalidad de atentados al pudor, pasaron de 365 a 394, es decir un aumento de 8 por ciento.

La violencia familiar también tuvo un aumento del 4%, al pasar de 4,336 reportes en el primer trimestre del 2021 a 4,469 en el mismo lapso de este año.

De acuerdo con el expresidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Julio César Puente Ledezma, esta situación obedece a la ausencia de una política integral que comprenda la prevención dentro y fuera de casa, atendiendo el desarrollo humano.

"Está afectando básicamente porque es la parte fundamental de la prevención, ahí realmente la sociedad, entiéndase estado y familias, son la que debe de estar en relación con el control y la relación interna de la familia, que no se salga de control, que estén unidos, básicamente ahí está el problema fundamental, en que están las familias tan laceradas", señaló.

Por su parte, la diputada local del Partido del Trabajo, Anylú Bendición Hernández, coincidió en que hay un rompimiento en las familias y una reincidencia en los casos de violencia familiar en los cuales no se hace justicia.

Señaló que si estado y federación no lo atienden de manera integral, entonces el problema se vuelve un cuento "de nunca acabar".

"Ahorita estamos viviendo una situación muy compleja en las familias, lo que hacen falta son protocolos de actuación policial inmediato. El delito de violencia familia en reincidencia es un asunto que no se cierra y no se le aplica justicia a los que cometen este delito", señaló Hernández.

Añadió que se ha visto una respuesta poco efectiva por parte de la Fiscalía y las autoridades correspondientes, pues, aunque a veces se detienen a los sospechosos, no se encuentran los elementos para dejarlos más tiempo presos, y eso provoca que salgan y vuelvan a delinquir.

"No se ha podido hacer un combate real hacia las personas que delinquen, son muchísimos los casos en los que tienen a las personas detenidas y las autoridades no consiguen los elementos suficientes para poderlos imputar, pese a que son las y los ciudadanos quienes los identifican, no se ha podido cerrar este ciclo. Entonces son liberados y estas personas vuelven a delinquir", dijo la legisladora local.

