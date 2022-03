Crece 'clamor´ para que cubrebocas sea voluntario

Avanza entre regios la petición para que el uso del cubrebocas sea de manera opcional

Por: Elizabeth Cruz

marzo, 28, 2022 08:48

A días de que el Comité de Seguridad en Salud dé a conocer si se autoriza o no el uso opcional del cubrebocas en establecimientos, los ciudadanos opinaron que están de acuerdo con que esta prenda sea portada de forma voluntaria.

INFO7 realizó un sondeo en el Parque Fundidora y en San Pedro de Pinta, lugares en los que la mayoría no portaba la mascarilla.

"Me siento mucho mejor al no traerlo puesto", dijo Sure, de 12 años de edad, que iba acompañada de su mamá.

"A mí me gustaría que ya no usáramos el cubrebocas, porque te asfixia. Me sentía como que muy atrapada y no podía respirar", añadió la menor, que corría libremente por la Calzada del Valle.

Por su parte, el señor David de la Cruz coincide en que será decisión de las personas ponerse o no el cubrebocas.

"Yo creo que está bien, depende de cada persona. Ahorita lo estamos usando", apuntó De la Cruz, quien añadió que a él y a su familia les gustaría que ya no fuera obligatorio.

"A todos nos gustaría, sobre todo por el calor y así andaríamos más a gusto en la calle y en las áreas públicas", recalcó David de la Cruz.

Por su parte, Mónica González dijo que hoy sin el cubrebocas se siente libre y espera que pronto retiren la normativa para que sea opcional que las personas lo usen o no.

Cabe precisar que será mañana cuando se dé a conocer un nuevo avance en este tema por parte del Comité de Seguridad en Salud.