Crearán corredor de movilidad activa en San Pedro

Habrá cierres parciales y ajustes que se realizarán con previo aviso

Por: Alan Colunga

septiembre, 19, 2021 12:41

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial sobre la avenida Alfonso Reyes en San Pedro, el gobierno del municipio se unirá junto al Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Monterrey para crear un corredor de movilidad activa.

"El día de hoy me viene en bicicleta, salí a las 10:09 am de la casa, me topé al regidor Eduardo Aguilar y nos vinimos platicando del proyecto; hicimos exactamente 19 minutos, es un trayecto de 6.2 kilómetros desde el Planetario Alfa. Es una gran alternativa de movilidad" comentó Miguel Treviño, alcalde electo de San Pedro.

La obra abarcará un tramo de 8 km y 27 intersecciones en total, desde la colonia Tampiquito hasta la UDEM y tendrá un costo de alrededor de 33 millones de pesos.

"Esto tiene que ver con volver a nuestra ciudad sustentable. Una ciudad que presenta alternativas y va bajando la emisión de C02" agregó Treviño.

Para las personas que transiten en auto se hará un rediseño en las calles para reducir tiempos, para las que se muevan en bicicleta se agregará un tercer carril, para las que tomen camión se adecuarán las paradas para hacerlas más cómodas y, por último, para aquellas que decidan caminar se mejorará la accesibilidad.

Mientras se realiza el proyecto, que inicia en septiembre y concluye a finales de enero, habrá cierres parciales y ajustes que se realizarán con previo aviso.

COMPARTE ESTA NOTA

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado