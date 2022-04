Corte de agua en zona de Topo Chico se extiende por 5 días

Vecinos de la colonia Lomas de Topo Chico, al norte de Monterrey, tiene desde el domingo sin el servicio de agua, lo cual ha complicado sus actividades

Por: Elizabeth Cruz

abril, 21, 2022 10:20

Agua y Drenaje de Monterrey había anunciado la reducción de líquido con el programa "Agua para todos" un día a la semana por zona.

Pero la realidad es otra, pues a casi un mes de implementado, hay colonias donde el agua ya no llega ni a gotas.

La señora Juana María Mendoza, de la colonia Lomas de Topo Chico, al norte de Monterrey, tiene desde el domingo sin el servicio que ya le ha complicado sus días.

Con esfuerzo compró una cisterna de agua que solo llenó hasta casi 300 litros para que no se le echara a perder.

"Ahora el agua ya sale amarilla y no me sirve para bañarnos, solo para lavar trastes y limpiar el patio, no la podemos consumir", sostuvo.

Dijo a INFO7 que a partir del 22 de marzo comenzaron los cortes a partir de las 10:00 y 11:00 de la noche y a las 02 de la madrugada llegaba hasta que el domingo los tomó por sorpresa.

