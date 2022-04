Convoca Arquidiócesis de Monterrey encuentro con políticos

Políticos son convocados por la Arquidiócesis de Monterrey fue para ser escuchados y no para cuestionarles las problemáticas que vive el estado

Por: Fernando González

abril, 06, 2022 07:33

La Arquidiócesis de Monterrey se reunió con políticos y ex políticos para crear un diálogo la tarde del pasado martes 5 de abril, en la Catedral de Monterrey. El objetivo de esta plática fue para crear un "sínodo" y así poder conocer las opiniones de diversos grupos acerca de la iglesia.

La razón de que hayan sido convocados políticos, fue para ser escuchados y no para cuestionarles las problemáticas que vive el estado.

"No se intercambian comentarios sobre la coyuntura, no vamos a platicar del domingo, de lo que pueda pasar con la justicia en Nuevo León, del agua, de la falta de inseguridad, de los incendios, esos no son temas de la reunión. Sino preguntarles y escuchar y aguantar, porque solo Dios sabe que nos vayan a decir, y de ahí se va derivar entonces tareas que la Arquidiócesis va a asumir dependiendo de las indicaciones que ellos nos den", dijo el padre José Francisco Gómez Hinojosa, Vicario General.

En el lugar se contó con la presencia de la presidenta del Congreso Ivonne Álvarez, el ex gobernador Sócrates Rizzo, también asistió el actual alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, diputados locales, entre otros.

Ante su participación en esta plática, Mijes comentó "es importante compartir y dialogar con las iglesias, no solamente con la iglesia católica, con todas las iglesias, porque ellas tienen una oportunidad que no tenemos en los gobiernos que es poder penetrar al núcleo familiar a través de la creencia religiosa y alimentar el espíritu de las personas".

La Arquidiócesis planea tener mas reuniones como esta con diversos grupos sociales.

"Después de esta reunión, vamos a tener pasando la Semana Santa, otra reunión semejante con empresarios, después otra reunión semejante con académicos y otra semejante con comunicadores", mencionó el padre José Francisco Gómez.

