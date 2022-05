Continuará ola de calor en Nuevo León

De acuerdo a la Conagua, una ola de calor afecta a 18 entidades del país, incluido Nuevo León, provocando un ambiente caluroso a muy caluroso

Por: Yolanda Chio

mayo, 08, 2022 13:11

La Comisión Nacional del Agua advirtió que para este domingo y lunes se esperan temperaturas de entre 40 a 45 grados en la entidad.

De acuerdo a la Conagua, una ola de calor afecta a 18 entidades del país, incluido Nuevo León, provocando un ambiente caluroso a muy caluroso.

"Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, sur de Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas", informó la dependencia.

Ante las altas temperaturas, Protección Civil estatal lanzó una serie de recomendaciones a la población.

"Recomendaciones para evitar el Golpe de calor: Evita asolearse entre 11 am y 4pm, Viste con ropa suelta de colores claros y manga larga, No realices actividades físicas intensas bajo el sol, Toma agua simple aunque no tengas sed, Come alimentos frescos, frutas y verduras, Permanece en la sombra y en lugares frescos".

Mientras que la Conagua recomendó "poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores".

Sin embargo, la Conagua también advirtió que en la zona norte de la entidad podrían registrarse chubascos aislados.

"Por otra parte, se prevén vientos fuertes con rachas de 60 a 70 km/h y tolvaneras en Nuevo León y Tamaulipas".

"Las lluvias y vientos mencionados serán generadas por una línea seca sobre el norte del territorio nacional, la corriente en chorro subtropical, canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones del país, la entrada de humedad procedente de ambos océanos y la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera".

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS