Contemplan pedir certificado de vacunación en Nuevo León

Foto: Especial

Autoridades de Salud estatal indicaron que será hasta que exista un número mayor de personas vacunadas cuando se solicite el documento

Por: Rosalinda Tovar

julio, 30, 2021 17:40

Nuevo León.- Aunque de momento no se pedirá un certificado de vacunación en establecimientos, la Secretaría de Salud remarcó que si contempla aplicar esta medida.

En rueda de prensa, el titular de la dependencia, Manuel de la O manifestó que será hasta que se tenga un mayor número de personas inoculadas cuando se solicite el documento.

"Cuando tengamos un mayor número de personas vacunadas lo vamos a implementar en Nuevo León, es una buena estrategia", expuso.

El funcionario indicó que ahorita no se puede pedirle a las personas que no ingresen si no cuentan con un certificado, puesto que con esquema completo solo van poco más de 1 millón.