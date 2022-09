Constelaciones Familiares, un nuevo campo de sanación

Corriente terapéutica aborda recurso para sanar heridas del alma, al conectarnos con eventos del pasado, que podemos 'revivir', desde una perspectiva más amplia

Por: Luis Padua

septiembre, 05, 2022 10:09

Quizás hayas escuchado sobre la popular serie de Netflix, Mi otra yo, donde una joven procesa el trauma de la muerte de su padre, mediante la técnica psicoterapéutica de las Constelaciones Familiares.

Y aunque se presenta como una opción de sanación novedosa, en realidad es un proceso de intervención terapéutica, que suma a la corriente filosófica, desde la década de los 80, y que fue desarrollada por el terapeuta y filósofo alemán Bert Hellinger.

"Este recurso abre un campo de relación del individuo con su propio reino interior, para el que no había acceso antes, y de donde pueden salir las soluciones para sus problemas. Es un nuevo campo de sanación para el alma", comparte Edlín Ortiz Graham, quien además de ser psicóloga clínica, posee certificación como terapeuta de Constelaciones Familiares, por parte de diversas instituciones internacionales.

Para desarrollar una Constelación Familiar, el consultante escoge entre los presentes a la sesión de terapia, a quienes representarán a los miembros de su familia, para revivir un episodio que lo ha marcado de manera significativa, quizás negativamente.

"Te permite revisitar un episodio de tu vida, y al ser asistido por un facilitador, tú puedes ver lo que no podías ver en el momento que lo estabas viviendo", detalla Ortiz Graham.

Y es que al revivir el episodio, se amplía el panorama de la situación pues incluso puedes ´ver, oír´, cómo lo vivió otro familiar involucrado en esa situación.

"El observador altera lo observado, cuando revisitas algo de tu vida, lo transformas, al mirarlo desde donde estás ahora y con la ayuda de un facilitador", afirma la fundadora del Instituto Luz Sobre Luz.

'Los tiempos del alma son lentos'

La terapeuta Ángela González Oliveira, comparte que aunque: "Los tiempos del alma son lentos", al trabajar con las Constelaciones Familiares podemos gestionar heridas profundas y sanarlas.

"Somos más grandes que lo que nos pasó y es muy esperanzador esto. Saber que no hay porqué tener vergüenza de lo que ocurrió en mi familia, no hay porqué tener culpas que no nos corresponden cargar", afirma.

Las especialistas en Constelaciones Familiares, invitan al público a participar en el Simposio Internacional Modular Psicoterapia, Conciencia y Espiritualidad, que se realizará a partir de hoy y hasta el 9 de septiembre, entre los participantes se encuentra la experta internacional en Constelaciones Familiares, Tiiu Bolzmann, quien creó el centro Bert Hellinger en Argentina.

Para más detalles, puedes consultar sus redes, en su página de Facebook Instituto Luz Sobre Luz, o en la cuenta de Instagram Graham Oliveira.