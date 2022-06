Conceden amparo que detendría que UIFE sea autónoma

Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) no será autónoma tras una suspensión de amparo otorgado por el Tribunal de Justicia Administrativa.

Por: Andrea Rodríguez

junio, 20, 2022 21:09

Una persona moral recibió una suspensión de amparo por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Nuevo León con la cual se impediría que se realicen cambios y la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) pase a ser autónoma.

De acuerdo a la información, la persona que está siendo investigada de forma directa por la UIFE con un asunto fiscal pide que no se realicen los cambios mientras no se resuelva su asunto, por lo que se pide con este amparo que no se permita publicar en el Periódico Oficial las reformas a la UIFE, que buscan quitarle al estado el manejo de la UIFE.

En el documento del amparo se señala que el promovente no está de acuerdo en que ante un cambio tenga que someterse a algún método alterno para la solución de su controversia, pues señala que esto podría ser un obstáculo en la resolución de su caso.

Ante ello, se informó que se concedió la suspensión atendiendo los principios de apariencia de buen derecho y peligro en la demora, por lo que se solicitó mantener la unidad de inteligencia quede en el estado en el que actualmente se encuentra, por lo que no se pueden publicar ni ordenar cambios sobre esta en el Periódico Oficial.

Pues se señala que se busca que en la resolución del caso no se produzca un daño difícil o imposible de reparación, y no se torne ineficaz una eventual sentencia favorable al demandante.

Dicho procedimiento en el que se encuentra la persona que presentó el amparo puede tardar más de un año en resolverse.

