Compró 'Bronco' vagones que no son compatibles con el Metro

Están embodegados los convoyes del Metro que 'El Bronco' compró en $1,128 millones; trenes no embonan con los rieles del sistema Metrorrey

Por: Redacción INFO7

mayo, 31, 2022 06:29

Comentarios

Los vagones remanufacturados adquiridos en Alemania por el gobierno "Bronco" para el Metro de Nuevo León son un riesgo para los usuarios y ni siquiera son compatibles con el sistema de Metrorrey.

Y aunque se ha hecho "un esfuerzo" para adaptarlos, los 24 vagones remanufacturados adquiridos en $1,128 millones de pesos al Metro de la ciudad de Frankfurt, de plano, no han funcionado eficazmente y "no hay confianza de que los pasajeros no corran riesgos".

Por tal motivo, gran parte de estos convoyes siguen "embodegados" en la estación Talleres, del sistema Metrorrey, donde INFO7 realizó un recorrido y constató que, si acaso, son tres los que están operando.

En entrevista previa a dicho recorrido, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana del estado, Hernán Villarreal Rodríguez, dijo que los vagones no son compatibles con el sistema de Metrorrey y que, si llegaran a tener arreglo, las reparaciones las deberá pagar el proveedor.

"La cantidad que se entregaron son los 24 vagones que pidió la administración anterior y todavía no están en condiciones de funcionar porque no estaban adaptados al sistema de aquí.

"Metrorrey está haciendo los esfuerzos por tratar de adaptarlos y la instrucción del gobernador es que se busque que funcionen, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios", dijo el funcionario.

Por este motivo, el pasado 4 de febrero, dicha dependencia presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del estado, a la cual le pidió que establezca el tipo de delito que se cometió con la compra de dichos vagones y quienes son los responsables.

En esa ocasión, se detalló que el problema es que el tamaño de los vagones es incompatible con los rieles de las tres líneas del Metro; sus puertas se bloquean al estar abiertas cuando están muy llenos de pasajeros y que los acopladores, que son los ganchos para conectarlos con otros convoyes, no son compatibles con otras unidades.

Por tal motivo, solamente los están sometiendo a pruebas en horas valle; es decir, cuando hay una cantidad mínima de pasajeros.

"Lo que sí es cierto es que lo que nos entregaron no funcionaba y ponía en riesgo a los usuarios.

"Primero son las pruebas y luego si funcionan las pruebas, ya después hay que arreglarlo a cómo debe de ser. Se están haciendo los esfuerzos, pero todavía no estamos totalmente confiados de que no haya peligro para la integridad de los usuarios", agregó el secretario.

El 3 de agosto del 2018, la gestión del exgobernador, Jaime Rodríguez Calderón, anunció la compra de 24 vagones para las líneas 1,2 y 3 del Metro.

En principio se dijo que serían nuevos, pero luego se optó por unidades con casi 40 años de antigüedad que líderes de opinión calificaron como "chatarra".

La compra se hizo a la empresa paraestatal VGF, del Metro de Frankfurt, Alemania, con un costo inicial de $818 millones de pesos.

Sin embargo, luego se anunció que el precio subió a $1,128 millones de pesos, que es casi 40% más, debido a la remanufactura que realizó la empresa también alemana Talbot.

Con información de Andrea Rodríguez y Olivia Martínez / elhorizonte.mx