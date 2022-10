Comparte Samuel García el sueño que tiene para México

El gobernador Samuel García reflexionó con universitarios el futuro que desea para el bien de México

Por: Olivia Martínez

octubre, 18, 2022 12:08

El gobernador Samuel García dijo hoy ante jóvenes universitarios que tiene un sueño para México y para sus jóvenes.

Advirtió que nada le impedirá alcanzar su meta.

En el noveno congreso nacional universitario denominado "Motor de México 2022", organizado por la UANL, el mandatario estatal dio un mensaje a los estudiantes.

Acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez, el gobernador reflexionó que México desea y cuál no.

En el evento, en un auditorio de la localidad, García Sepúlveda comenzó citando la frase de Martin Luther King.

"Yo tengo un sueño, como decía Martin Luther King, un sueño de México, un sueño para los jóvenes de México y hoy que viene mi hija Mariel pienso qué México va a recibir mi hija", expuso.

El gobernador recordó que desde los 26 años de edad comenzó su carrera política y nunca fue favorito para llegar a los cargos populares, pero fue persistente y ganó la diputación, la senaduría y hace un año, a los 33, logró ser gobernador.

Luego, preguntó a los jóvenes qué México desean, si uno con más igualdad o más polarización, uno con energías renovables o uno contaminante, uno con modernidad o donde se privilegie la entrega de apoyos sociales.

"¿Un México con una gran clase media o uno con muchos pobres que tengan dádivas del gobierno?", cuestionó.

Dijo que un México mejor para todos es lo que él desea.

"Ése es el sueño de un servidor y no dejaré que nadie me impida y me obstaculice", sostuvo.

Aseguró que "hay gente negativa que nada más está pensando cómo fregar, cómo meter el pie".

Y a ellos les dijo:

"Quien diga que hay imposibles, no conoce a Nuevo León", expuso.

García Sepúlveda y su esposa felicitaron en el presidium al rector de la UANL, Santos Guzmán, por su cumpleaños.

Los organizadores del evento le llevaron un pastel y le cantaron las mañanitas al Rector.

En su mensaje, el Rector aseguró a los jóvenes que ellos son el futuro de México y les pidió enfocarse en sus objetivos porque son el motor de esta Nación.

