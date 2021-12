Comparte Mauricio Fernández su filosofía de vida

"Me acuerdo que desde chiquitos les decían: ´Si te dijeran que te queda un mes de vida, ¿qué harías?´. No pues iría a ver a mis papás todos los días, llevaba de viaje a mis hijos, pero ¿por qué no lo haces? ¿qué te garantiza que vas a vivir más?

"Eso a mí me dio una enseñanza desde bien chavillo, aprender a vivir plenamente... yo cada día vivo con esa intensidad, créeme que así soy, entonces cuando aprendes a vivir plenamente aprendes a faltarle el respeto a la muerte", agregó el exedil de San Pedro.

Fernández lleva una relación muy personalizada con su familia y es un abuelo consentidor.

Mientras que, sobre su relación sentimental, agregó que está agradecido con su compañera de vida, Aleyda, quien ha estado a su lado mucho tiempo, en las buenas y en las malas.