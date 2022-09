Comparte Mariana Rodríguez imágenes de su ultrasonido

El gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez revelarán este lunes el sexo de su bebé

Por: David Cázares

septiembre, 12, 2022 11:39

La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y su esposo, el gobernador Samuel García, compartieron imágenes del ultrasonido del bebé que están esperando.

"Medimos 5.54 centímetros; se ve el bracito, la mano, el pulgar; tiene buena pinta, se va viendo bien, ya empezó a manotear", se escucha que explica el doctor a cargo del procedimiento.

Las imágenes fueron tomadas a través de un sistema de ultrasonido fetal de alta especialidad, según se informó.

Mientras se practicaba el procedimiento se escucha al García Sepúlveda decir "Tiene tu nariz, marianis".

Por su parte, Rodríguez compartió un mensaje con la leyenda "Nuestro pedacito de cielo".

Revelarán hoy el sexo de su bebé

El gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez celebrarán este lunes el 'gender reveal' de su bebé en donde se sabrá por fin si será niño o niña.

Esta noticia la dio a conocer Mariana por medio de su cuenta de Instagram, en donde indicó que hoy se revelará el sexo de su bebé y por tal motivo tiene planeado un 'fiestón'.

"No saben cómo he soñado con este día... el llegar al gender reveal es tipo 'wow'; con mi primer embarazo era lo que quería y no se dio, entonces, va a haber fiestón, quiero show grande, que todo mundo se entere qué voy a tener", mencionó.

