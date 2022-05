Compañero de Debanhi afirma que motel esconde información

En entrevista con Oxlack Castro; un joven que se reconoce como compañero de Debanhi Escobar, asegura que la Quinta y el Motel ocultan Información.

mayo, 01, 2022 20:53

La desaparición y muerte de Debanhi Escobar aun a casi dos semanas de haberse encontrado su cuerpo aun no ha podido cerrarse para la ciudadania que, día a día van encontrando o se les es dada mas información acerca de la joven estudiante

Este es el caso de un joven que se pronuncia como compañero de Debanhi, quien en una entrevista aclara algunas dudas acerca de la vida personal de su compañera.

El estudiante menciona "creer" que Debanhi estuvo mas días viva, pues asegura que el motel y la quinta estaban directamente conectados y con antecedentes de trata de blancas. A esto adjudica el hecho de que las autoridades no querían buscar tanto en el lugar, no solo por protección del asesino de la víctima, si no por miedo a encontrar mas casos de homicidios.