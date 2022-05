Cómo es el 10 de mayo para una madre de desaparecido

Lejos de una celebración, el Día de las Madres se convierte en una dolorosa conmemoración para aquellas mujeres de Nuevo León con hijos desaparecidos

Por: David Cázares

mayo, 10, 2022

Para Guadalupe Ramírez, la fecha es un recuerdo de la ausencia de su hijo Omar, de quien no sabe nada desde hace 12 años.

"Es triste, es cada año estar esperando el "feliz día mamá", el "te quiero mucho, mamá", y no está. Cada año estar con la esperanza de que un día va a llegar y tocar la puerta y va a decir "aquí estoy", pero no. Es duro cada 10 de mayo pero tienes que ser fuerte y demostrar que eres fuerte ante la demás gente", cuenta Guadalupe.

Y es que, dice, tiene que sacar fortaleza de donde pueda, pues su esposo, sus hijas y sus nietas la necesitan. Sin embargo, la ausencia de Omar siempre pesa, aunque ella trate de estar en paz con su recuerdo.

"Te falta esa persona que no está a tu lado. Esa persona que sigues esperando año tras año. Yo una vez se lo dije, con el pensamiento, "mi amor tengo que salir adelante", comparte.

La injusticia de la incertidumbre es para Guadalupe, al igual que para tantas madres, uno de sus más grandes dolores, tanto, que ha intentado bloquear esa difícil realidad.

"Nosotros como madres tener ese dolor de no saber dónde están, de no saber a donde poder ir a llorarles. Cada año te pones a pensar si seguirá vivo o qué le hicieron. Es mucho lo que piensas y a veces yo cómo madre lo bloqueó al decir que anda de vacaciones".

Omar desapareció en 2010, cuando tenía 20 años de edad. En más de una década de búsqueda, Guadalupe no ha sentido el apoyo de las autoridades.

No fue sino hasta hace un año, cuando se integró al colectivo Buscadoras de Nuevo León, que tuvo algo de esperanza.

"Ahora que estoy en el colectivo sí nos han citado. La Fiscalía me pregunta sobre el ADN, sobre sus hermanas, dicen que ahora ya van a estar más cerca. Ahora que estoy en el colectivo he tenido un poquito más de esperanza.; Yo creo que he visto más del colectivo que de las autoridades", afirma la mujer.

Para este 10 de mayo, Guadalupe no tiene planeada una gran fiesta y lo único que quiere es compartir el día con su familia.