Cómo elegir paneles solares

Te decimos porque usar paneles solares es la mejor alternativa para ahorrar en tu consumo de luz y cómo elegir los mejores paneles en Nuevo León

Por: Redacción INFO7

enero, 03, 2022 12:32

Cada vez más personas y empresas están considerando opciones en energías limpias para satisfacer su consumo eléctrico. Pero, entre todas las alternativas que existen en el mercado, seguramente te has preguntado: ¿Cómo elegir paneles solares que realmente se adecúen a tus necesidades de consumo?

Para responder a esta pregunta, entrevistamos a los especialistas de Solar Inc, uno de los proveedores de paneles solares más importantes de Nuevo León desde 2010, con la finalidad de que nos compartan los factores más relevantes a considerar al momento de elegir el mejor sistema fotovoltaico que realmente te permita ahorrar dinero por mucho más tiempo.

10 Factores que debes analizar antes de comprar paneles solares

No todos los sistemas fotovoltaicos son iguales o responden de la misma manera en diferentes entornos climáticos, por lo tanto, si no sabes cómo elegir paneles solares podrías perder mucho dinero comprando un sistema que no se adecúe bien a tus necesidades.

Por ejemplo: adquirir un sistema fotovoltaico puede resultar muy conveniente si te ubicas en Monterrey. Esto se debe a que la ciudad se encuentra en una zona con un nivel de irradiación solar alto. Lo cual te ayudará a potenciar la eficiencia de tus paneles solares.

¿Qué necesitas considerar para tomar la mejor decisión de compra? A continuación se lo compartimos:

1.- La compañía proveedora

Necesitas contratar una empresa confiable que te ofrezca un servicio profesional, las mejores garantías y equipos de última tecnología, de manera que tengas una producción eléctrica eficiente y recuperes tu inversión en el menor tiempo posible.

2.-Consumo eléctrico

Un factor vital a considerar es tu gasto mensual en electricidad. Debes evaluar la rentabilidad de un sistema fotovoltaico y tomar en cuenta si el nivel de ahorro previsto justificará la inversión en paneles solares, o si es más factible seguir utilizando la red local de energía.

3.- Tipo de paneles solares

Existen tres tipos de paneles: monocristalinos, policristalinos y flexibles. Algunos son más eficientes que otros pero también son más costosos. Al elegir paneles solares debes contemplar qué tipo de tecnología se ajusta mejor a tus necesidades de consumo eléctrico.

4.- Tipo de inversores para la instalación

Si tienes un gasto eléctrico moderado, un inversor centralizado puede ser suficiente para tu instalación, pero si tienes una empresa o industria y tu consumo es mucho mayor, te conviene utilizar microinversores solares. Estos son más eficientes y fáciles de monitorear, aunque son más costosos, por lo que resulta importante evaluar con expertos cuál es la opción más adecuada para tu caso particular.

5.- Marca de los paneles

Elegir las mejores marcas de paneles solares es la opción más rentable para tu instalación fotovoltaica por diversas razones: el tipo de tecnología que utilizan es más eficiente, requieren una menor inversión en mantenimiento y suelen ofrecer garantías amplias en caso de desperfectos.

6.- Durabilidad de tus paneles solares

Este punto está relacionado con la calidad de los paneles y la confiabilidad de la marca que decidas adquirir. Regularmente, las empresas que confían en la calidad de sus paneles solares te ofrecerán una garantía considerable, esto te ayudará a determinar la calidad y durabilidad de tu sistema fotovoltaico.

7.- Tecnología de los paneles e inversores

Al comprar paneles solares verifica que trabajen con tecnología PERC, HalfCell o Multi BusBar. Este tipo de equipos son perfectos para consumos eléctricos altos, pueden alcanzar una potencia de 550W y funcionan hasta por 30 años si les das un buen mantenimiento.

8.- Nivel de incidencia solar

La cantidad de luz solar que incide en la zona en la que te ubiques es un factor primordial al momento de instalar un sistema fotovoltaico, ya que influye en la cantidad y el tipo de tecnología que debes adquirir, tanto en paneles como en inversores. Esto te ayudará a tomar la mejor decisión para que tu inversión sea rentable.

9.- Clima de la zona

Si la nubosidad del área en la que se realizará la instalación es muy pronunciada, la cantidad de energía generada puede verse comprometida. Para estos casos, hay diferentes tecnologías por las que puedes optar, como los paneles solares "amorfos" o "flexibles", con ellos tendrás una buena producción eléctrica incluso en días nublados.

10.- Espacio disponible para la instalación

Al realizar una instalación de paneles fotovoltaicos debes tener en cuenta que debes disponer un espacio adecuado para incluir varias placas solares. No importa qué tan eficientes sean, requerirás varios paneles solares para satisfacer las necesidades de consumo eléctrico de tu casa o empresa.

¿Por qué los paneles solares son tu mejor alternativa?

Actualmente, hay cada vez más interés por la crisis climática y han surgido una gran cantidad de iniciativas para incentivar el uso de energías limpias, tanto para el consumo doméstico como para la producción industrial.

Los paneles solares no solo proveen una solución ingeniosa y eficiente para hacer frente a la crisis ambiental, también representan un gran ahorro económico a largo plazo. ¿Qué esperas para elegir el mejor sistema fotovoltaico adecuado a tus necesidades?