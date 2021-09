Combinación de clases es todo un caos para los papás

"La verdad es que lo que ya no queremos es que los niños sigan en línea, que sea presencial las cuatro horas para que al menos valga la pena; que se aprovechen todos los conocimientos, todo lo que tienen que hacer en la escuela, socializar, o sea, no entiendo yo que fundamento científi co o en que se basaron en esa decisión arbitraria", dijo Regina Garza, vocera del colectivo.

La sampetrina, Yolanda Cárdenas, tiene tres hijos: dos niñas de nueve y 13 años que están en el colegio Cecvac y un adolescente de 14 años en el Irlandés.

La madre de familia dijo que aunque deseaba el regreso a clases presenciales, la dinámica ha sido muy difícil.

"Yo trabajo y es una organización compleja, yo por mi trabajo pueda salirme, sí está muy complicado, yo sé que el gobierno lo está haciendo por proteger el tiempo de contacto de los maestros con los niños en el colegio, pero sí creo que si ya están ahí, sería mejor que lo manejaran por día, o sea, días completos", consideró Cárdenas.

Además aseguró que también ha sido complicado para sus niños, porque apenas están agarrando el hilo en el salón y ya se tienen que ir a su casa.

"A mediodía hablé con ellos, me dijeron que ha sido muy padre, pero es muy pesado pues no les gusta estar emocionados en el colegio luego regresar y sentarse a unas clases en línea, o sea, sí les está costando ese tema", indicó Cárdenas.

En una situación similar se encuentra otra madre de familia quien tiene dos hijos, uno primaria y otra en secundaria en el colegio San Roberto.

La mamá, quien pidió omitir su nombre, dijo que es más el tiempo que se pierde en la fila para dejarlos y recogerlos que lo que ellos están en clase. Cada mañana tiene que hacer cuatro filas, dos para dejarlos y dos para recogerlos.

"La primera fila me tomó media hora, entonces salió mi hija, regresé a la casa, entonces cinco minutos después de dejar a mi hija, tuve que ir por mi hijo y esa fila me tomó 45 minutos. "Digamos que es una hora y media o una hora que yo podría estar produciendo y generando y que estoy en una fila del colegio dos veces", explicó.

Ambas madres no culparon a los planteles de las complicaciones, sino a la SE que sigue sin fundamentar en que basa las decisiones de dejar el horario reducido.

"La verdad es que hoy mi sensación es que estamos con un gobierno que está en contra de los padres y estamos nosotros tratando de empujar y poner hasta lo que no nos toca para que nuestros hijos tengan un pedacito de normalidad", dijo la madre de familia.