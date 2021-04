Colosio propone reingeniería vial y semaforización inteligente; Samuel mejoraría el transporte

Acompañado de su homólogo a la Gubernatura, Samuel García, Colosio planteó un sistema vial diseñado para desfogar el tráfico que proviene de otros municipios o tiene como destino Monterrey

Monterrey.- Un rediseño de las vialidades ya existentes que incluya la creación de pares viales con una visión metropolitana fue propuesto hoy por el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.

Acompañado de su homólogo a la Gubernatura, Samuel García, Colosio planteó un sistema vial diseñado para desfogar el tráfico que proviene de otros municipios o tiene como destino Monterrey.

"Se tiene que trabajar en una reestructura de las vialidades existentes para crear pares viales que puedan desfogar de una manera más inteligente la descarga vehicular", señaló Colosio.

"Además algunas obras para poderle dar a toda la periferia una fluidez a esa descarga para que no nos congestionemos con tráfico que viene no solamente de la zona nor-poniente de Monterrey, si no de García, de Escobedo, de Apodaca y otros municipios".

Colosio señaló que retomará la semaforización inteligente para agilizar el tráfico vehicular y reducir los tiempos de traslado.

"Durante 10 años estuvo funcionando hasta que de repente todos los municipios de la zona metropolitana dejaron de aplicarlo y empezó nuevamente el caos vial", afirmó.

"Hay que retomar esa visión metropolitana que todos los municipios del área deben detener para su adecuada planeación urbana y seguridad vial".

El candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura subrayó que urge modernizar el sistema de transporte público, y hará equipo con Colosio para lograrlo.

"El transporte de Nuevo León desde hace 40 años tiene las mismas rutas. Cuando se creó era porque el 60 por ciento de la gente se trasladaba de la periferia al Centro. Hoy, en 2021, sólo va un 10 por ciento", explicó García.

"La reestructura del transporte va a empezar en el Centro de Monterrey porque ya la demanda que había hace 40 años ha cambiado completamente".

La candidata de Movimiento Ciudadano a Diputada Federal por el Distrito 6, Dra. Lily García, indicó que el mal servicio de transporte público también impacta en la salud de los nuevoleoneses.