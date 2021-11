Colosio presentará acuerdo ambiental en Cumbre Climática

Luis Donaldo Colosio difundirá su plan para establecer un sistema de corredores verdes y fomentar la movilidad no motorizada.

Por: Elizabeth Cruz

noviembre, 04, 2021 19:17

El Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio acudió a la Cumbre Climática Internacional en Glasgow, Escocia para obtener apoyo y mejorar políticas públicas sostenibles en temas de medio ambiente y contaminación.

A este viaje lo acompañó la secretaria de Desarrollo Sostenible, Laura Ballesteros y urgieron actuar para detener el calentamiento global y disminuir o erradicar el esquema de gas y combustible.

También difundirá su plan de acción de tres proyectos sostenibles como: el de establecer un sistema de parques, bosques, corredores verdes y fomentar la movilidad no motorizada.

El sábado 6 de noviembre estará en la Localización de las Agendas Mundiales y apoyo a la acción por la ciudad en el que presentará el "acuerdo verde por Monterrey" y como portafolio de proyectos estratégicos: el combate al cambio climático.

Y estará en el All In for Net Zero: ¿Cómo toda la sociedad puede unirse y que puedan acelerar la "carrera hacia el Cero". Ahí expondrá por qué se unió a dicho plan.