Colosio asegura no se encontraba en estado inconveniente

El alcalde de Monterrey se defendió de las acusaciones de haber presidido una sesión de Cabildo en estado de ebriedad

Por: Fernando González

abril, 30, 2022 13:44

Luego de ser acusado de presidir ebrio una sesión de Cabildo, el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas rindió una declaración al respecto y quiso esclarecer la situación.

"Yo me encontraba en una serie de reuniones, no me encontraba en estado inconveniente, solamente tuve un inconveniente técnico, casualmente no hubo queja de la reunión hasta que se me acabó la pila de la computadora y tuve que manejarlo de otra manera", declaró Colosio en la rueda de prensa.

"No tengo nada que esconder", dijo el presidente municipal y continuó explicando que se encontraba en un restaurante por lo que la comida o bebidas que se encontraban sobre la mesa pudieron ser malinterpretados.

Ofreció, igualmente, una disculpa si llegó a presentar una mal desempeño en sus actividades como presidiario.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS