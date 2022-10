Colonia fantasma mantiene en alerta a habitantes de Apodaca

Las viviendas en la colonia Avatares, en Apodaca, al estar abandonadas son un verdadero foco de inseguridad para vecinos de sectores aledaños

Por: David Cázares

octubre, 11, 2022 08:37

Nuevo León.- Cerca de un centenar de casas abandonadas en un fraccionamiento fantasma mantienen en alerta por inseguridad a los habitantes de Apodaca y Zuazua.

Se trata de la fallida colonia Avatares, ubicada en los limites de ambos municipios, y que encuentra a pocos metros de parques, escuelas, comercios y paradas de camiones.

Sin barreras que imposibiliten el acceso, este cementerio de viviendas luce completamente con señales de vandalismo, pues no son pocos los grafitis y destrozos que guardan las fachadas.

Además, al interior de los inmuebles es fácil percatarse de que el sitio es utilizado como escondite debido a la ropa o restos de alimentos y bebidas.

Así, al estar completamente abandonado y sin vigilancia, el fraccionamiento se convirtió rápidamente en un foco de preocupación por la delincuencia para las colonias colindantes.

"Como no hay quien los esté monitoreando pues sí da un poquito de preocupación y uno tiene que venir a comprar solo; además acá cerca hay muchos niños, entonces sí estaría bien que checaran eso", compartió Paulino Fernando.

Por si fuera poco, la zona a la redonda carece de luminarias efectivas, lo que solo incrementa la alerta de los vecinos.

"Nosotros vivimos aquí en el sector y no está iluminado, sí están todas las lámparas, pero no funcionan, de repente se apagan solitas; no tenemos buen alumbrado", dijo Fari Méndez.

Apenas en septiembre, al interior de una las tantas viviendas en abandono fue localizado el cuerpo de un joven, presumiblemente un menor de edad desaparecido en el municipio de Zuazua.

Colonia Avatares: Crónica de una muerte anunciada

El fraccionamiento Avatares, de Apodaca, se comercializó desde el 2014 por la compañía constructora Promotora Global Casas SA de CV.

Según el acta constitutiva de la empresa, la compañía tiene sede en el municipio de San Pedro y sus administradores son Darío García López y Julia Guadalupe Pérez Zapata.

Tal y como la colonia, las paginas oficiales de la empresa están abandonadas desde el año 2015, con los teléfonos de contacto ya fuera de servicio.

De acuerdo con habitantes que tienen años radicando en la zona, el fraccionamiento jamás fue viable por las constantes inundaciones que sufre el predio en tiempos de lluvia.